ПСЖ близок к покупке лидера обороны "Наполи"

Парижский ПСЖ в ближайшее время может купить сенегальского защитника неаполитанского "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Le Quotidien du Foot.

По сведениям издания, французский клуб заплатит за футболиста 75 миллионов евро. Зарплата игрока может составить 10 миллионов евро в год.

28-летний Кулибали в нынешнем сезоне провел за "Наполи" 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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