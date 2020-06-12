ПСЖ близок к покупке защитника "Милана"

Левый защитник "Милана" Тео Эрнандес, скорее всего, продолжит карьеру в ПСЖ, пишет Onda Cero.

По информации источника, парижане практически договорились о трансфере 22-летнего футболиста.

В составе ПСЖ Эрнандес заменит Лайвина Курзава, у которого 30 июня истечёт контракт с клубом.

В текущем сезоне фулбек провёл за "Милан" 25 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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