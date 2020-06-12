ПСЖ близок к покупке защитника "Милана"
Левый защитник "Милана" Тео Эрнандес, скорее всего, продолжит карьеру в ПСЖ, пишет Onda Cero.
По информации источника, парижане практически договорились о трансфере 22-летнего футболиста.
В составе ПСЖ Эрнандес заменит Лайвина Курзава, у которого 30 июня истечёт контракт с клубом.
В текущем сезоне фулбек провёл за "Милан" 25 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
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|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
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|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
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|Фиорентина
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|26
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|Торино
|25
|27
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|Сампдория
|25
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|Дженоа
|26
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|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|Брешия
|26
|16