ПСЖ близок к приобретению игрока "Аякса"
ПСЖ близок к подписанию игрока "Аякса" Френки де Йонга. Об этом сообщает Paris United.
По данным издания, клуб готов платить футболисту зарплату в размере 8 миллионов евро в год. При этом ПСЖ согласился внести пункт в контракт, согласно которому зарплата игрока будет увеличиваться.
"Аякс" просит за де Йонга 75 миллионов евро, но французы не готовы платить такую сумму.
21-летний де Йонг воспитывался в "Виллем II". В "Аякс" полузащитник перешёл в 2015 году.
В текущем сезоне он участвовал 15 матчах в чемпионате Нидерландов и забил три мяча.
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