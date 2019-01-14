ПСЖ близок к приобретению игрока "Аякса"

ПСЖ близок к подписанию игрока "Аякса" Френки де Йонга. Об этом сообщает Paris United.



По данным издания, клуб готов платить футболисту зарплату в размере 8 миллионов евро в год. При этом ПСЖ согласился внести пункт в контракт, согласно которому зарплата игрока будет увеличиваться.



"Аякс" просит за де Йонга 75 миллионов евро, но французы не готовы платить такую сумму.

21-летний де Йонг воспитывался в "Виллем II". В "Аякс" полузащитник перешёл в 2015 году.

В текущем сезоне он участвовал 15 матчах в чемпионате Нидерландов и забил три мяча.

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