ПСЖ близок к приобретению Мауро Икарди
Аргентинский нападающий миланского "Интера" Мауро Икарди в ближайшее время, скорее всего, станет игроком "Пари Сен-Жермен", сообщает ESPN.
По сведениям издания, французский клуб практически согласовал трансфер футболиста за 60 миллионов евро. Таким образом, "Интер" согласился снизить цену на 10 миллионов, так как год назад ПСЖ арендовал игрока с правом выкупа за 70 миллионов.
В нынешнем сезоне 27-летний Икарди провел за ПСЖ 31 матч во всех турнира, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16