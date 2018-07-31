ПСЖ близок к продаже своего вингера за 50 миллионов евро

Теги псжваленсиягонсалу гедеш

ПСЖ близок к продаже своего вингера за 50 миллионов евроПСЖ близок к продаже своего вингера Гонсало Гедеша "Валенсии", информирует ESPN.

Так, по сведениям источника, руководство "летучих мышей" решило удовлетворить финансовые запросы парижан по их 21-летнему игроку в размере 50-ти миллионов евро. Сам португалец заинтересован в возвращении в испанский клуб, за который он выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Напомним, тренер ПСЖ рассказал о будущем Кавани. | soccernews.ru

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