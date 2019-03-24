ПСЖ близок к продлению контракта с Тухелем

ПСЖ в ближайшее время продлит контракт с главным тренером Томасом Тухелем, сообщает Téléfoot.

По сведениям издания, новое соглашение между парижским клубом и немецким специалистом будет действовать до лета 2021 года. По условиям нового контракта зарплата Тухеля будет увеличена.

За переговорами Тухеля с ПСЖ следила "Бавария", которая была готова сделать предложение наставнику.

Напомним, что в этом сезоне ПСЖ вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала, а также из Кубка Франции. При этом, парижане уверенно лидируют в чемпионате Франции, а также вышли в полуфинал Кубка французской лиги.

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