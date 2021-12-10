ПСЖ близок к расставанию с воспитанником "Барселоны"

Фото инстаграм Рафиньи Алькантары

Полузащитник ПСЖ Рафинья Алькантара может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации журналиста Николо Скиры, парижане готовы расстаться с воспитанником "Барселоны", который не входит в планы тренерского штаба Маурисио Почеттино.

Агенты 28-летнего футболиста уже занимаются трудоустройством своего клиента в другой клуб.

В текущем сезоне Рафинья сыграл за ПСЖ всего 5 неполных матчей. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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