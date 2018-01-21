ПСЖ близок к своему первому зимнему подписанию

Хавбек Лассана Диарра близок к подписанию контракта с ПСЖ.

Как сообщает A Bola, сделка может быть оформлена в ближайшие часы. Напомним, что Диарра присоединится к ПСЖ в качестве свободного агента.

Отметим, что последним клубом Диарра была "Аль-Джазира".

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