ПСЖ близок к трансферу игрока "Зенит"

Аргентинский полузащитник "Зенита" Леандро Паредес в ближайшее время может стать игроком ПСЖ, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, клубы близки к достижение договоренности. Сумма трансфера составит 40 миллионов евро и она может увеличиться еще на семь миллионов евро за счет бонусов. Хавбек подпишет с парижским клубом контракт до лета 2023 года.

24-летний Паредес перешел в "Зенит" летом 2017 года из "Ромы". Всего за российский клуб он провел 61 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 15 голевых пасов.

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