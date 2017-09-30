ПСЖ – "Бордо" - 6:2 (обзор)

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ПСЖ – "Бордо" - 6:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча седьмого тура французской Лиги 1 между ПСЖ и "Бордо".

Не пропустите: В Париже все по-прежнему: ПСЖ отправил 6 мячей в ворота "Бордо". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 8 22
2 Монако 8 19
3 Нант 8 16
4 ФК Кан 8 15
5 Бордо 8 15
6 Сент-Этьен 7 14
7 Марсель 7 13
8 Лион 7 12
9 Ницца 7 10
10 Генгам 8 10
11 Монпелье 8 9
12 Анжер 7 8
13 Труа 7 8
14 Тулуза 8 8
15 Ренн 8 6
16 Амьен 7 6
17 Дижон 8 6
18 Лилль 7 5
19 Страсбур 8 5
20 Метц 8 3
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