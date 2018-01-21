ПСЖ будет готов побороться за Роналду

Французский ПСЖ будет готов побороться за форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду, информирует Yahoo Sport.

По сведениям источника, парижане вполне могут предложить 32-летнему португальцу выгодный в финансовом плане контракт, если тот следующим летом таки изъявит желание сменить команду.

В нынешнем сезоне Роналду забил 16 мячей и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах за "Реал".

Напомним, подписание Санчеса исключает возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru