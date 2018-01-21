ПСЖ будет готов побороться за Роналду

Теги реал мадридпсжкриштиану роналду

ПСЖ будет готов побороться за РоналдуФранцузский ПСЖ будет готов побороться за форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду, информирует Yahoo Sport.

По сведениям источника, парижане вполне могут предложить 32-летнему португальцу выгодный в финансовом плане контракт, если тот следующим летом таки изъявит желание сменить команду.

В нынешнем сезоне Роналду забил 16 мячей и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах за "Реал".

Напомним, подписание Санчеса исключает возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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