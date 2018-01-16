ПСЖ будет готов подписать Роналду при одном условии

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ПСЖ будет готов подписать Роналду при одном условииФранцузский ПСЖ будет готов поучаствовать в гонке за ведущим бомбардиром мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Однако, как информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу, сделать это он намерен только в том случае, если получит от "сливочных" гарантии того, что они не будут предпринимать попыток подписать главную звезду парижан - Неймара.

Напомним, Неймар уже согласовал условия своего летнего перехода в "Реал". | soccernews.ru

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Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

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