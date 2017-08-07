ПСЖ будет намерен расстаться с Ди Марией, в случае своего очередного громкого подписания

Теги анхель ди марияпсжмонакокилиан мбаппе

ПСЖ будет намерен расстаться с Ди Марией, в случае своего очередного громкого подписанияФранцузский ПСЖ все еще не отказался от приобретения форварда "Монако" Килиана Мбаппе, информирует L'Equipe.

По сведениям издания, парижане продолжают работать над тем, чтобы подписать 18-летнего нападающего монегасков. В случае, если "красно-синим" все-таки удастся провернуть еще одно громкое приобретение текущим летом, они будут готовы расстаться со своим ключевым игроком - Анхелем Ди Марией. Уход аргентинца должен будет несколько компенсировать затраты клуба на трансферы и освободить место в стартовом составе команды для звездных новичков.

Напомним, ПСЖ увеличит оклад Верратти. | soccernews.ru

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