ПСЖ будет просить включить Винисиуса в сделку по Мбаппе
Фото: Твиттер @vinijr
В руководстве ПСЖ готовы к возможному уходу форварда Килиана Мбаппе и уже знают, кем могут его заменить, сообщает ABC.
Как сведениям издания, парижане не уверены, что нападающий продлит контракт, который истекает летом следующего года. В этом случае самым вероятным исходом будет его переход в "Реал", который голеадор любит с детства.
ПСЖ попытается продать француза уже в ближайшее трансферное окно, чтобы не отпускать его бесплатно через год. За футболиста руководство клуба рассчитывает получить около 225 млн евро.
Однако, вряд ли "Реал" будет готов выплатить такую сумму полностью. Одним из вариантов уменьшить расходы на трансфер может стать включение в сделку форварда "сливочных" Винисиуса Жуниора. Источники сообщают, что именно этого футболиста захочет включить в трансферную сделку французский клуб.
В текущем сезоне бразилец сыграл в 25 матчах Ла Лиги. На его счету 3 гола и 2 результативные передачи.
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