ПСЖ будет выплачивать часть оклада Месси в криптовалюте

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Оклад аргентинского форварда Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен" будет частично выплачиваться в криптовалюте, сообщает The Telegraph со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.

По информации источника, эта часть будет довольно большой, однако точных цифр неизвестно.

Отмечается, что фанаты парижан могут получить специальные фанатские токены, участвуя в опросах, организованных клубом. Токенами можно торговать на бирже или обменивать на эксклюзивные награды. На данный момент стоимость токена ПСЖ – 41 доллар.

Ранее сообщалось, что Месси за два года получит в Париже около 120 миллионов евро.

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