ПСЖ был готов совершить с "Барселоной" громкий обмен

Французский ПСЖ был готов совершить с каталонской "Барселоной" громкий обмен футболистами, информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане вполне были готовы отпустить своего полузащитника Марко Верратти в стан "сине-гранатовых". Однако взамен "красно-синие" хотели получить универсала "Барсы" Серхи Роберто, которого в ПСЖ рассматривали в качестве замены Сержу Орье, выразившему желание сменить команду. В итоге, данное предложение не устроило вице-чемпиона Испании.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения ПСЖ из-за условия, которое поставил ПСЖ. | soccernews.ru