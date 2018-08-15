ПСЖ был готов заплатить за защитника "Ювентуса" 60 миллионов евро

ПСЖ предпринял попытку подписать защитника туринского "Ювентуса" Алекса Сандро, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, парижане были готовы выложить за 27-летнего бека "старой синьоры" 60 миллионов евро. Однако чемпион Италии отклонил данную заявку французского гранда, повесив на бразильца ярлык не продаваемого игрока.

Напомним, "Ювентус" готовит предложение по трансферной цели "Барселоны". | soccernews.ru