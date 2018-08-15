ПСЖ был готов заплатить за защитника "Ювентуса" 60 миллионов евро
ПСЖ предпринял попытку подписать защитника туринского "Ювентуса" Алекса Сандро, информирует La Gazzetta dello Sport.
Так, по сведениям издания, парижане были готовы выложить за 27-летнего бека "старой синьоры" 60 миллионов евро. Однако чемпион Италии отклонил данную заявку французского гранда, повесив на бразильца ярлык не продаваемого игрока.
Напомним, "Ювентус" готовит предложение по трансферной цели "Барселоны". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Крылья Советов" подписали словенца
-
"Атлетико" догнал "Ливерпуль" и "Аякс" по числу побед в Суперкубке УЕФА
-
Ригони заинтересовал еще один клуб
-
Хомуха: "У ЦСКА будут проблемы, если команда не усилится"
-
"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ
-
ПСЖ согласовал очередной трансфер
-
Каземиро: "Сейчас не время искать виноватых и показывать пальцем"
-
1
"Реал" проиграл первый финал еврокубков за последние 18 лет
-
Анонс дня: что нельзя пропустить 16 августа
-
Последний шаг к плей-офф: "Уфа" настроена пройти "Прогресс"
-
Главные новости дня: 15 августа
-
Дело чести: "Зенит" попробует отыграть четыре мяча у минского "Динамо"
-
"Реал" - "Атлетико" - 2:4 (обзор)
-
3
Три попытки - три победы: "Атлетико" дожимает "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА
-
Рамос установил рекорд "Реала"
-
Коке увеличил преимущество "Атлетико" в матче с "Реалом"
-
Сауль вывел "Атлетико" вперед в матче с "Реалом"
-
Матип впервые сыграл за "Ливерпуль" за последние пять месяцев
-
Кроос сделал важное заявление об уходе Озила из сборной Германии
-
Коста сравнял счет в матче с "Реалом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21