ПСЖ, "Челси" и "Барселона" претендуют на защитника "Наполи"

ПСЖ, лондонский "Челси" и каталонская "Барселона" претендуют на защитника "Наполи" Калиду Кулибали, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям источника, уход 26-летнего бека неаполитанцев со своего клуба выглядит вполне вероятным событием ближайшим летом. Однако пока остается не известным, где именно продолжит карьеру сенегалец - на "Парк де Пренс", "Стэмфорд Бридж" или "Камп Ноу".

В завершившемся сезоне Кулибали забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу в 45 матчах за "Наполи".

Напомним, Анчелотти определил новую трансферную цель "Наполи". | soccernews.ru