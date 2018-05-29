ПСЖ, "Челси" и "Барселона" претендуют на защитника "Наполи"

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ПСЖ, "Челси" и "Барселона" претендуют на защитника "Наполи"ПСЖ, лондонский "Челси" и каталонская "Барселона" претендуют на защитника "Наполи" Калиду Кулибали, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям источника, уход 26-летнего бека неаполитанцев со своего клуба выглядит вполне вероятным событием ближайшим летом. Однако пока остается не известным, где именно продолжит карьеру сенегалец - на "Парк де Пренс", "Стэмфорд Бридж" или "Камп Ноу".

В завершившемся сезоне Кулибали забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу в 45 матчах за "Наполи".

Напомним, Анчелотти определил новую трансферную цель "Наполи". | soccernews.ru

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