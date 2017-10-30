ПСЖ дал ответ Тебасу

Французский ПСЖ дал официальный ответ президенту испанской Ла Лиги Хавьеру Тебасу, который обвинил парижан в фальсификации сведений в своей финансовой отчетности.

" Мы не собираемся отвечать на все клеветнические заявления господина Тебаса и на большинство его замечаний, которые направлены только на то, чтобы манипулировать средствами массовой информации в попытке подорвать амбициозную стратегию нашего клуба. Сообщаем, что ПСЖ в развернутой форме представил в УЕФА все сведения по своей финансовой деятельности... Мы считаем, что у испанского футбола есть другие приоритеты, которые должны быть направлены не на фокусирование на банковские счета ПСЖ", - сказано в заявлении клуба.

Напомним, Тебас предложил исключить ПСЖ из Ла Лиги. | soccernews.ru