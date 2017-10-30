ПСЖ дал ответ Тебасу

Теги псжхавьер тебас

ПСЖ дал ответ ТебасуФранцузский ПСЖ дал официальный ответ президенту испанской Ла Лиги Хавьеру Тебасу, который обвинил парижан в фальсификации сведений в своей финансовой отчетности.

"Мы не собираемся отвечать на все клеветнические заявления господина Тебаса и на большинство его замечаний, которые направлены только на то, чтобы манипулировать средствами массовой информации в попытке подорвать амбициозную стратегию нашего клуба. Сообщаем, что ПСЖ в развернутой форме представил в УЕФА все сведения по своей финансовой деятельности... Мы считаем, что у испанского футбола есть другие приоритеты, которые должны быть направлены не на фокусирование на банковские счета ПСЖ", - сказано в заявлении клуба.

Напомним, Тебас предложил исключить ПСЖ из Ла Лиги. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"

На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 11 29
2 Монако 11 25
3 Лион 11 22
4 Марсель 11 21
5 Нант 11 20
6 Сент-Этьен 11 18
7 ФК Кан 11 18
8 Бордо 11 16
9 Монпелье 11 15
10 Тулуза 11 15
11 Генгам 11 14
12 Анжер 11 13
13 Ренн 11 12
14 Дижон 11 12
15 Труа 11 12
16 Амьен 10 10
17 Ницца 11 10
18 Страсбур 11 10
19 Лилль 10 6
20 Метц 11 3
Полная таблица

топ-5 тегов