ПСЖ деклассировал "Генгам" благодаря хет-трикам Мбаппе и Кавани

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ПСЖ деклассировал "Генгам" благодаря хет-трикам Мбаппе и Кавани

В рамках 21-го тура чемпионата Франции ПСЖ нанёс сокрушительное поражение "Генгаму" со счётом 9:0. Хет-триками в составе парижан отличились Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани, дубль в свой актив записал Неймар, ещё один гол забил Тома Менье.

ПСЖ – "Генгам" - 9:0

Голы: Неймар, 11 - 1:0, Мбаппе, 37 - 2:0, Мбаппе, 45 - 3:0, Кавани, 59 - 4:0, Кавани, 66 - 5:0, Неймар, 68 - 6:0, Кавани, 75 - 7:0, Мбаппе, 80 - 8:0, Менье, 83 - 9:0.

ПСЖ: Буффон, Маркиньос, Тиаго Силва (Менье, 76), Бернат (Курзава, 67), Дани Алвес, Ди Мария, Верратти (Дракслер, 19), Керер, Неймар, Мбаппе, Кавани.

"Генгам": Кейяр, Кербра, Ребошу, Икоко, Эбоа-Эбоа, До (Блас, 56), Фири, Дидо, Нгбакото (Джилободжи, 73), Тюрам, Менди (Роделен, 57).

Стоит отметить, что десять дней назад "Генгам" выбил ПСЖ из Кубка Лиги.

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