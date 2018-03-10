ПСЖ деклассировал "Метц"

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ПСЖ деклассировал "Метц"

В рамках 29-го тура французской Лиги 1 ПСЖ разгромил "Метц".

ПСЖ – "Метц" 5:0

Голы: Менье, 5 - 1:0, Нкунку, 20 - 2:0, Нкунку, 28 - 3:0, Мбаппе, 45 - 4:0, Тиаго Силва, 82 - 5:0

ПСЖ: Ареоля, Тиаго Силва, Берчиче, Менье, Кимпембе, Дракслер (Рабьо, 71), Диарра, Ди Мария (Веа, 71), Верратти (Ло Чельсо, 64), Нкунку, Мбаппе.

"Метц": Кавасима, Дианье (Ривьер, 64), Ньяхате, Ривьере, Селимович, Коад, Поблете, Миличевич (Ньян, 86), Доссеви, Балиу, Ру.

Предупреждение: Дианье (40). | http://soccernews.ru

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