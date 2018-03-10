ПСЖ деклассировал "Метц"
В рамках 29-го тура французской Лиги 1 ПСЖ разгромил "Метц".
ПСЖ – "Метц" 5:0
Голы: Менье, 5 - 1:0, Нкунку, 20 - 2:0, Нкунку, 28 - 3:0, Мбаппе, 45 - 4:0, Тиаго Силва, 82 - 5:0
ПСЖ: Ареоля, Тиаго Силва, Берчиче, Менье, Кимпембе, Дракслер (Рабьо, 71), Диарра, Ди Мария (Веа, 71), Верратти (Ло Чельсо, 64), Нкунку, Мбаппе.
"Метц": Кавасима, Дианье (Ривьер, 64), Ньяхате, Ривьере, Селимович, Коад, Поблете, Миличевич (Ньян, 86), Доссеви, Балиу, Ру.
Предупреждение: Дианье (40). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|29
|77
|2
|Монако
|29
|63
|3
|Марсель
|28
|56
|4
|Лион
|28
|51
|5
|Нант
|29
|43
|6
|Ренн
|29
|42
|7
|Монпелье
|29
|41
|8
|Ницца
|28
|39
|9
|Бордо
|29
|37
|10
|Дижон
|29
|37
|11
|Сент-Этьен
|29
|36
|12
|Генгам
|28
|35
|13
|ФК Кан
|28
|35
|14
|Анжер
|29
|32
|15
|Страсбур
|29
|31
|16
|Амьен
|29
|30
|17
|Тулуза
|28
|29
|18
|Труа
|29
|28
|19
|Лилль
|29
|28
|20
|Метц
|29
|20