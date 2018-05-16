ПСЖ делает выбор между тремя вратарями

Теги псжтибо куртуаджанлуиджи доннаруммаалиссон

ПСЖ делает выбор между тремя вратарямиПСЖ остановил свой выбор на трех кандидатах на усиление своей вратарской позиции, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, парижане проявляют интерес к Тибо Куртуа из лондонского "Челси", Алиссону из "Ромы" и Джанлуиджи Доннарумме из "Милана". Вопрос о приобретении одного из этих голкиперов еще будет обсуждаться внутри клуба.

Напомним, летом ПСЖ может расстаться с шестью своими игроками. | soccernews.ru

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