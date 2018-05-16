ПСЖ делает выбор между тремя вратарями

ПСЖ остановил свой выбор на трех кандидатах на усиление своей вратарской позиции, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, парижане проявляют интерес к Тибо Куртуа из лондонского "Челси", Алиссону из "Ромы" и Джанлуиджи Доннарумме из "Милана". Вопрос о приобретении одного из этих голкиперов еще будет обсуждаться внутри клуба.

Напомним, летом ПСЖ может расстаться с шестью своими игроками. | soccernews.ru