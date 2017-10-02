ПСЖ демонстрирует лучшую среднюю результативность в Европе, "Барселона" - четвертая

Со старта текущего сезона французский ПСЖ демонстрирует лучшую среднюю результативность среди клубов из топ-5 европейских лиг.

Так, в среднем за матч парижане забивают 3,36 мяча (37 голов в 11 играх). На втором месте идет итальянский "Наполи" - 3 мяча (33 гола в 11 играх). Третью строчку удерживает английский "Манчестер Сити" - 3 мяча (30 голов в 10 играх). Четвертой в списке расположилась каталонская "Барселона" - 2,45 (27 голов в 11 играх).

Напомним, Дани Алвес получил бонус от ПСЖ за трансфер Неймара. | soccernews.ru