ПСЖ демонстрирует лучшую среднюю результативность в Европе, "Барселона" - четвертая

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ПСЖ демонстрирует лучшую среднюю результативность в Европе, "Барселона" - четвертаяСо старта текущего сезона французский ПСЖ демонстрирует лучшую среднюю результативность среди клубов из топ-5 европейских лиг.

Так, в среднем за матч парижане забивают 3,36 мяча (37 голов в 11 играх). На втором месте идет итальянский "Наполи" - 3 мяча (33 гола в 11 играх). Третью строчку удерживает английский "Манчестер Сити" - 3 мяча (30 голов в 10 играх). Четвертой в списке расположилась каталонская "Барселона" - 2,45 (27 голов в 11 играх).

Напомним, Дани Алвес получил бонус от ПСЖ за трансфер Неймара. | soccernews.ru

комментарии
Неймар

я назабивал))

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