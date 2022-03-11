ПСЖ до апреля потерял Ди Марию

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ПСЖ до апреля потерял Ди Марию

Фото инстаграм Анхеля Ди Марии

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария выбыл из строя из-за травмы, сообщает L'Equipe. 

По сведениям издания, звёздный футболист испытывает проблемы с бедром.

На восстановление аргентинскому хавбеку потребуется около трёх недель, то есть он вернётся на поле не раньше апреля.

В текущем сезоне Ди Мария сыграл за ПСЖ 25 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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