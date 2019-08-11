ПСЖ до сих пор не получил ни одного предложения по Неймару

У ПСЖ нет предложений по трансферу бразильского нападающего Неймара, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, парижский клуб по-прежнему не получил ни одного конкретного предложения от "Реала" и "Барселоны".

Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за форварда 100-120 миллионов евро и отдать одного из своих игроков. "Барселона" согласна только на вариант с обменом.

Сам Неймар хочет вернуться в "Барселону", но может рассмотреть вариант с "Реалом".

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