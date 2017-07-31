ПСЖ до сих пор не сделал предложения по Неймару

Теги барселонанеймарпсж

ПСЖ до сих пор не сделал предложения по НеймаруНесмотря на разлетающиеся слухи, французский ПСЖ до сих пор не сделал предложения по форварду каталонской "Барселоны" Неймару.

Как информирует Mundo Deportivo, информация о завтрашнем медобследовании, которое в Катаре должен пройти бразилец, пока не получила подтверждения. Более того, возможный трансфер 25-летнего нападающего из "Барсы" в стан парижан может и вовсе не состояться и оказаться домыслами прессы или блефом со стороны вице-чемпиона Франции ввиду того, что ПСЖ так и не обращался с трансферным запросом в адрес вице-чемпиона Испании.

Напомним, Вальверде потребовал подписать замену для Неймара до матчей с "Реалом". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов