ПСЖ до сих пор не сделал предложения по Неймару

Несмотря на разлетающиеся слухи, французский ПСЖ до сих пор не сделал предложения по форварду каталонской "Барселоны" Неймару.

Как информирует Mundo Deportivo, информация о завтрашнем медобследовании, которое в Катаре должен пройти бразилец, пока не получила подтверждения. Более того, возможный трансфер 25-летнего нападающего из "Барсы" в стан парижан может и вовсе не состояться и оказаться домыслами прессы или блефом со стороны вице-чемпиона Франции ввиду того, что ПСЖ так и не обращался с трансферным запросом в адрес вице-чемпиона Испании.

Напомним, Вальверде потребовал подписать замену для Неймара до матчей с "Реалом". | soccernews.ru