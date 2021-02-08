ПСЖ добился победы в "Ле Классико" и приблизился к лидеру Лиги 1

В матче 24-го тура чемпионата Франции ПСЖ в "Ле Классико" добился победы над "Марселем" со счетом 2:0. Победу парижскому клубу принесли голы Килиана Мбаппе и Мауро Икарди.

ПСЖ, набрав 51 очко, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 и на три очка отстает от лидирующего "Лилля". "Марсель" с 33 очками остался на девятой позиции.

"Марсель" – ПСЖ - 0:2 (0:2)

Голы: Мбаппе, 9 - 0:1, Икарди, 24 - 0:2

"Марсель": Манданда, Нагатомо (Лирола, 56), Сакаи, Альваро Гонсалес (Перрен, 78), Камара, Товен (Луис Энрике, 78), Ронжье, Пайет, Гуйе, Чалета-Цар, Жермен (Бенедетто, 56).

ПСЖ: Рико, Кимпембе, Флоренци, Курзава, Маркиньос, Верратти, Гуйе, Паредес (Данилу Перейра, 66), Ди Мария (Сарабия, 11), Мбаппе, Икарди (Неймар, 65).

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