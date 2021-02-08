ПСЖ добился победы в "Ле Классико" и приблизился к лидеру Лиги 1
В матче 24-го тура чемпионата Франции ПСЖ в "Ле Классико" добился победы над "Марселем" со счетом 2:0. Победу парижскому клубу принесли голы Килиана Мбаппе и Мауро Икарди.
ПСЖ, набрав 51 очко, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 и на три очка отстает от лидирующего "Лилля". "Марсель" с 33 очками остался на девятой позиции.
"Марсель" – ПСЖ - 0:2 (0:2)
Голы: Мбаппе, 9 - 0:1, Икарди, 24 - 0:2
"Марсель": Манданда, Нагатомо (Лирола, 56), Сакаи, Альваро Гонсалес (Перрен, 78), Камара, Товен (Луис Энрике, 78), Ронжье, Пайет, Гуйе, Чалета-Цар, Жермен (Бенедетто, 56).
ПСЖ: Рико, Кимпембе, Флоренци, Курзава, Маркиньос, Верратти, Гуйе, Паредес (Данилу Перейра, 66), Ди Мария (Сарабия, 11), Мбаппе, Икарди (Неймар, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13