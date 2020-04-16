ПСЖ добивается скидки по выкупу Икарди

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ПСЖ добивается скидки по выкупу Икарди

ПСЖ хочет сохранить нападающего Мауро Икарди, чья аренда в клубе истекает по окончании сезона.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, парижане уже ведут переговоры с "Интером" о выкупе форварда, но не хотят платить требуемые 70 миллионов евро.

В ПСЖ надеются, что им удастся добиться снижения цены на аргентинца в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса.

Икарди в текущем сезоне забил 20 голов и сделал 4 результативные передачи в 31 матче.

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