ПСЖ добыл дежурную победу над "Амьеном"

В рамках 10-го тура французской Лиги 1 ПСЖ разгромил "Амьен".

Отсутствие шести игроков у ПСЖ никак не прибавило интриги в матче с "Амьеном". Парижане спокойно разобрались с аутсайдером.

ПСЖ - "Амьен" 5:0

Голы: Маркиньос, 12 - 1:0, Рабьо, 42 - 2:0, Дракслер, 80 - 3:0, Мбаппе, 82 - 4:0, Диаби, 87 - 5:0

ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Бернат, Керер, Верратти (Диарра, 46), Рабьо (Риман, 86), Ди Мария (Диаби, 59), Нкунку, Дракслер, Кавани, Мбаппе.

"Амьен": Гюртнер, Гуано, Аденон, Дибасси, Крафт, Гансо (Бодмер, 74), Ньяоре (Блен, 81), Годдос, Монкондюи, Эль-Хаджам (Конате, 67), Отеро.

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