ПСЖ добыл очередную победу в чемпионате
В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "Марсель" стал очередной жертвой ПСЖ. Парижане продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице, опережая "Лилль" на 20 очков. Провансальцы по-прежнему занимают четвертое место.
ПСЖ - "Марсель" 3:1
Голы: Мбаппе, 45 - 1:0, Жермен, 46 - 1:1, Ди Мария, 55 - 2:1, Ди Мария, 66 - 3:1
ПСЖ: Ареоля, Менье (Керер, 36), Дани Алвес (Дагба, 31), Тиаго Силва, Курзава (Бернат, 80), Ди Мария, Паредес, Маркиньос, Верратти, Кимпембе, Мбаппе.
"Марсель": Манданда, Сарр, Сакаи, Чалета-Цар, Окампос, Камара, Сансон, Лопес (Стротман, 69), Товен (Радонич, 77), Жермен, Балотелли (Пеле, 65).
Предупреждения: Тиаго Силва (17), Курзава (26), Камара (29), Ди Мария (39), Кимпембе (58), Окампос (58), Сакаи (89).
Удаление: Манданда (62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|74
|2
|Лилль
|29
|57
|3
|Лион
|29
|53
|4
|Марсель
|28
|47
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Монпелье
|29
|42
|8
|Ренн
|28
|41
|9
|Ницца
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Ним
|28
|37
|12
|Анжер
|29
|36
|13
|Бордо
|29
|34
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|29
|29
|18
|Генгам
|29
|22
|19
|Дижон
|29
|21
|20
|ФК Кан
|29
|20