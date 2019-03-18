ПСЖ добыл очередную победу в чемпионате

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ПСЖ добыл очередную победу в чемпионате

В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "Марсель" стал очередной жертвой ПСЖ. Парижане продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице, опережая "Лилль" на 20 очков. Провансальцы по-прежнему занимают четвертое место.

ПСЖ - "Марсель" 3:1

Голы: Мбаппе, 45 - 1:0, Жермен, 46 - 1:1, Ди Мария, 55 - 2:1, Ди Мария, 66 - 3:1

ПСЖ: Ареоля, Менье (Керер, 36), Дани Алвес (Дагба, 31), Тиаго Силва, Курзава (Бернат, 80), Ди Мария, Паредес, Маркиньос, Верратти, Кимпембе, Мбаппе.

"Марсель": Манданда, Сарр, Сакаи, Чалета-Цар, Окампос, Камара, Сансон, Лопес (Стротман, 69), Товен (Радонич, 77), Жермен, Балотелли (Пеле, 65).

Предупреждения: Тиаго Силва (17), Курзава (26), Камара (29), Ди Мария (39), Кимпембе (58), Окампос (58), Сакаи (89).

Удаление: Манданда (62).

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2 Лилль Лилль 29 57
3 Лион Лион 29 53
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