ПСЖ добыл первую победу при Почеттино и другие результаты 19-го тура Лиги 1

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ПСЖ добыл первую победу при Почеттино и другие результаты 19-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 19-го тура французской Лиги 1.

По итогам тура стоит выделить первую победу ПСЖ при новом тренере Маурисио Почеттино, а также очередную победу "Монако", в составе которого выступает Александр Головин.

"Дижон" - "Марсель" 0:0
 
"Реймс" - "Сент-Этьен" 3:1
Голы: Диа (пен), 12 - 1:0, Диа, 37 - 2:0, Кафаро, 58 - 3:0, Аби, 72 - 3:1

ПСЖ - "Брест" 3:0
Голы: Кин, 16 - 1:0, Икарди, 81 - 2:0, Сарабия, 83 - 3:0

"Ним" - "Лилль" 0:1
Гол: Йылмаз, 29 - 0:1

"Монпелье" - "Нант" 1:1
Голы: Ойонго, 6 - 1:0, Луза, 51 - 1:1

"Бордо" - "Лорьян" 2:1
Голы: Уден, 13 - 1:0, Моффи, 23 - 1:1, Уден, 43 - 2:1

"Монако" - "Анжер" 3:0
Голы: Марипан, 40 - 1:0, Фолланд, 72 - 2:0, Йоветич, 81 - 3:0

"Метц" - "Ницца" 1:1
Голы: Гуири (пен), 18 - 0:1, Бойе, 79 - 1:1

"Ланс" - "Страсбур" 0:1
Гол: Диалло, 21 - 0:1

"Ренн" - "Лион" 2:2
Голы: Гренье, 20 - 1:0, Бурижо, 55 - 2:0, Депай, 79 - 2:1, Денайер, 82 - 2:2  

Турнирная таблица: "Лион" (40), ПСЖ (39), "Лилль" (39), "Монако" (33), "Ренн" (33), "Марсель" (32), "Анжер" (30), "Монпелье" (28), "Ланс" (27), "Бордо" (26), "Брест" (26), "Метц" (25), "Ницца" (23), "Реймс" (21), "Страсбур" (20), "Сент-Этьен" (19), "Нант" (17), "Дижон" (14), "Лорьян" (12), "Ним" (12).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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