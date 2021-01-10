ПСЖ добыл первую победу при Почеттино и другие результаты 19-го тура Лиги 1
Представляем результаты матчей 19-го тура французской Лиги 1.
По итогам тура стоит выделить первую победу ПСЖ при новом тренере Маурисио Почеттино, а также очередную победу "Монако", в составе которого выступает Александр Головин.
"Дижон" - "Марсель" 0:0
"Реймс" - "Сент-Этьен" 3:1
Голы: Диа (пен), 12 - 1:0, Диа, 37 - 2:0, Кафаро, 58 - 3:0, Аби, 72 - 3:1
ПСЖ - "Брест" 3:0
Голы: Кин, 16 - 1:0, Икарди, 81 - 2:0, Сарабия, 83 - 3:0
"Ним" - "Лилль" 0:1
Гол: Йылмаз, 29 - 0:1
"Монпелье" - "Нант" 1:1
Голы: Ойонго, 6 - 1:0, Луза, 51 - 1:1
"Бордо" - "Лорьян" 2:1
Голы: Уден, 13 - 1:0, Моффи, 23 - 1:1, Уден, 43 - 2:1
"Монако" - "Анжер" 3:0
Голы: Марипан, 40 - 1:0, Фолланд, 72 - 2:0, Йоветич, 81 - 3:0
"Метц" - "Ницца" 1:1
Голы: Гуири (пен), 18 - 0:1, Бойе, 79 - 1:1
"Ланс" - "Страсбур" 0:1
Гол: Диалло, 21 - 0:1
"Ренн" - "Лион" 2:2
Голы: Гренье, 20 - 1:0, Бурижо, 55 - 2:0, Депай, 79 - 2:1, Денайер, 82 - 2:2
Турнирная таблица: "Лион" (40), ПСЖ (39), "Лилль" (39), "Монако" (33), "Ренн" (33), "Марсель" (32), "Анжер" (30), "Монпелье" (28), "Ланс" (27), "Бордо" (26), "Брест" (26), "Метц" (25), "Ницца" (23), "Реймс" (21), "Страсбур" (20), "Сент-Этьен" (19), "Нант" (17), "Дижон" (14), "Лорьян" (12), "Ним" (12).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13