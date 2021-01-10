ПСЖ добыл первую победу при Почеттино и другие результаты 19-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 19-го тура французской Лиги 1.

По итогам тура стоит выделить первую победу ПСЖ при новом тренере Маурисио Почеттино, а также очередную победу "Монако", в составе которого выступает Александр Головин.

"Дижон" - "Марсель" 0:0



"Реймс" - "Сент-Этьен" 3:1

Голы: Диа (пен), 12 - 1:0, Диа, 37 - 2:0, Кафаро, 58 - 3:0, Аби, 72 - 3:1

ПСЖ - "Брест" 3:0

Голы: Кин, 16 - 1:0, Икарди, 81 - 2:0, Сарабия, 83 - 3:0

"Ним" - "Лилль" 0:1

Гол: Йылмаз, 29 - 0:1

"Монпелье" - "Нант" 1:1

Голы: Ойонго, 6 - 1:0, Луза, 51 - 1:1

"Бордо" - "Лорьян" 2:1

Голы: Уден, 13 - 1:0, Моффи, 23 - 1:1, Уден, 43 - 2:1

"Монако" - "Анжер" 3:0

Голы: Марипан, 40 - 1:0, Фолланд, 72 - 2:0, Йоветич, 81 - 3:0

"Метц" - "Ницца" 1:1

Голы: Гуири (пен), 18 - 0:1, Бойе, 79 - 1:1

"Ланс" - "Страсбур" 0:1

Гол: Диалло, 21 - 0:1

"Ренн" - "Лион" 2:2

Голы: Гренье, 20 - 1:0, Бурижо, 55 - 2:0, Депай, 79 - 2:1, Денайер, 82 - 2:2

Турнирная таблица: "Лион" (40), ПСЖ (39), "Лилль" (39), "Монако" (33), "Ренн" (33), "Марсель" (32), "Анжер" (30), "Монпелье" (28), "Ланс" (27), "Бордо" (26), "Брест" (26), "Метц" (25), "Ницца" (23), "Реймс" (21), "Страсбур" (20), "Сент-Этьен" (19), "Нант" (17), "Дижон" (14), "Лорьян" (12), "Ним" (12).

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