ПСЖ добыл победу над "Страсбуром"

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ПСЖ добыл победу над "Страсбуром"Фото: твиттер ПСЖ

В рамках 2-го тура французской Лиги 1 ПСЖ обыграл "Страсбур".

ПСЖ - "Страсбур" 4:2

Голы: Икарди, 3 - 1:0, Мбаппе, 25 - 2:0, Дракслер, 27 - 3:0, Гамейро, 53 - 3:1, Ажорк, 64 - 3:2, Сарабия, 86 - 4:2

ПСЖ: Навас, Хакими, Кимпембе, Керер, Диалло, Вейналдум, Эррера, Эбимбе (Данилу Перейра, 60), Дракслер (Сарабия, 70), Икарди, Мбаппе.

"Страсбур": Зельс, Филя (Каси, 63), Джику, Сиссоко, Перрен, Лиэнар, Ахолу (Томассон, 42), Прцич (Сиби, 76), Белльгард, Гамейро (Уорис, 76), Ажорк (Диалло, 76).

Удаление: Джику (81).     

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