ПСЖ добыл волевую победу над "Монпелье"

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ПСЖ добыл волевую победу над "Монпелье"

В 17-м туре французской Лиги 1 ПСЖ на выезде одолел "Монпелье".

Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Марсель" на 8 очков.

"Монпелье" - ПСЖ 1:3

Голы: Паредес (аг), 41 - 1:0, Неймар, 74 - 1:1, Мбаппе, 76 - 1:2, Икарди, 81 - 1:3

"Монпелье": Рульи, Суке, Педру Мендеш, Конгре, Ойонго, Саванье (Молле, 67), Ле Таллек, Шотар, Илтон, Делор, Лаборд (Самбия, 77).

ПСЖ: Навас, Менье, Тиаго Силва, Кимпембе (Диалло, 18), Бернат, Гуйе (Куасси, 25), Сарабия, Паредес, Мбаппе, Икарди, Неймар.

Удаление: Педру Мендеш (72).

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