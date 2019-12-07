ПСЖ добыл волевую победу над "Монпелье"
В 17-м туре французской Лиги 1 ПСЖ на выезде одолел "Монпелье".
Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Марсель" на 8 очков.
"Монпелье" - ПСЖ 1:3
Голы: Паредес (аг), 41 - 1:0, Неймар, 74 - 1:1, Мбаппе, 76 - 1:2, Икарди, 81 - 1:3
"Монпелье": Рульи, Суке, Педру Мендеш, Конгре, Ойонго, Саванье (Молле, 67), Ле Таллек, Шотар, Илтон, Делор, Лаборд (Самбия, 77).
ПСЖ: Навас, Менье, Тиаго Силва, Кимпембе (Диалло, 18), Бернат, Гуйе (Куасси, 25), Сарабия, Паредес, Мбаппе, Икарди, Неймар.
Удаление: Педру Мендеш (72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|15
|36
|2
|Марсель
|16
|31
|3
|Лилль
|17
|28
|4
|Бордо
|16
|26
|5
|Лион
|17
|25
|6
|Сент-Этьен
|16
|25
|7
|Монпелье
|16
|24
|8
|Ренн
|15
|24
|9
|Анжер
|16
|24
|10
|Нант
|16
|23
|11
|Реймс
|15
|21
|12
|Брест
|17
|21
|13
|Монако
|15
|21
|14
|Ницца
|16
|20
|15
|Страсбур
|16
|18
|16
|Дижон
|16
|16
|17
|Амьен
|15
|16
|18
|Метц
|16
|15
|19
|Тулуза
|16
|12
|20
|Ним
|16
|12