ПСЖ добывает минимальную победу над "Тулузой" за счет гола Неймара

Субботнюю программу 25 тура французской Лиги 1 открывал поединок в Тулузе, куда к местным муниципалам пожаловал лидер чемпионата "Пари-Сен-Жермен". До личного противостояния команды успешно провели ряд последних игр. Так "Тулуза", хоть и занимала 15-е место в таблице, одержала две виктории подряд. Победная же серия ПСЖ составляла 4 игры.

Унаи Эмери немного удивил стартовым составом столичной команды. Во-первых, отсутствовал Эдинсон Кавани, который не попал даже в заявку на матч. А во-вторых, испанец предпочел в середине поля Диарра и Рабьо, хотя все аналитики прогнозировали пару игроков Верратти – Пасторе.

Гости не стали включать скорость со стартового свистка и фактически весь тайм провели в среднем темпе. Тем не менее, ряд опасных эпизодов были созданы у ворот Ляфона, и первый из них случился уже на 5-й минуте. Мбаппе слева ворвался в штрафную, получил передачу, а затем прострелил мяч на линию вратарской. Подключившийся к атаке Кимпембе уже в падении наносил удар по воротам, но голкипер "Тулузы" падая смог отразить снаряд грудью.

Хозяева поля довольно робко организовывали свои атаки, но на исходе четверти часа игры "малышам" удался быстрый выпад левым флангом, с которого последовал навес в штрафную и Саного классно играл головой на опережение. Однако Ареоля оказался в нужном месте и не дал мячу влететь под перекладину.

Обменявшись опасными выпадами, команды стали выжидать ошибку со стороны соперника. Рисковать в атаке, чтобы обострить игру, никто не хотел. На поле наблюдалось много борьбы, а территориальное преимущество ПСЖ было минимальным.

И, тем не менее, гости еще в ряде эпизодов были близки к тому, чтобы открыть счет. На 27-й минуте Мбаппе оказался на ударной позиции в штрафной, и с разворота целил крученным в дальний угол. Ляфон вытянулся в струнку, но достал этот мяч. Через 10 минут Мбаппе отлично ассистировал с прострела, Неймар в касание переправлял мяч в ближний угол, но голкипер "Тулузы" успел выставить ногу и отбить снаряд. А на последней минуте тайма ошибка Ляфона на выходе во время подачи углового парижанами едва не привела к взятию ворот. К счастью, для хозяев поля, мяч угодил в перекладину.

Ничего кардинального в игре команд не изменилось и после перерыва. Парижане все также монотонно продолжали оказывать легкое давление на ворота "фиолетовых", а команда Микаэля Дебева уповала на контрвыпады.

По такой игре все зависело от индивидуального мастерства игроков, за счет которого ряд футболистов могли найти свой шанс в атаке. Гости практически все атаки проводили через Неймара. В одном из выпадов бразилец то ли бил, то ли простреливал, но мяч прокатился рядом со штангой, а спешивший подправить сферу Ди Мария не успел совсем чуть-чуть.

Чуть позже ПСЖ заработал опаснейший штрафной, прекрасный шанс для Неймара. Самый дорогой игрок планеты уже видел мяч в ближней девятке ворот Ляфона, но сфера перед самой рамкой завернула в сторону и просвистела в миллиметрах от крестовины.

И все усилия Неймара отметиться в этом матче не прошли даром. На 68-й минуте Ди Мария справа сделал поперечную передачу в штрафную, бразилец принял мяч и после обманного финта пробил в ближний угол. Сфера по пути задела ногу Диопа и, изменив направление, юркнула в сетку, дезориентировав Ляфона – 0:1.

На удивление, гол добавил уверенности игрокам "Пари-Сен-Жермен", которые попросту лишили мяча соперника. Ровным счетом у "Тулузы" ничего не получалось, а забросы к воротам столичного клуба легко ликвидировали защитники парижан. А вот гости могли еще не раз отличиться. В частности, все тот же Неймар дважды попадал в каркас ворот. Сначала бразилец целил в дальний угол, но за Ляфона сыграла штанга. А в следующей атаке Неймар сместился с фланга в центр, перекидывал голкипера, но угодил в перекладину.

Однако, несмотря на это ПСЖ смог удержать победный счет, взяв эти три очка, как говорится, малой кровью.

"Тулуза" – ПСЖ – 0:1

Гол: Неймар, 68.

"Тулуза": Ляфон, Амиан-Аду, Силла, Диоп, Яго, Каюзак, Блен, Имбула, Градель, Жан (Мубеле, 74), Санного (Делор, 77).

ПСЖ: Ареоля, Алвес, Маркиньос, Кимпембе, Юри, Диарра (Верратти, 61), Рабьо (Пасторе, 71), Ло Чельсо, Ди Мария (Дракслер, 71), Мбаппе, Неймар.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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