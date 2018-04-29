ПСЖ добывает ничью в матче с "Генгамом"

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ПСЖ добывает ничью в матче с "Генгамом"

В рамках 35-го тура французской Лиги 1 ПСЖ сыграл вничью с "Генгамом".

ПСЖ – "Генгам" 2:2

Голы: Блас, 45 - 0:1, Бриан, 68 - 0:2, Кавани (пен), 75 - 1:2, Кавани, 82 - 2:2

ПСЖ: Ареоля, Тиаго Силва, Курзава, Дани Алвес, Кимпембе, Ло Чельсо, Мотта (Нкунку, 64), Дракслер (Пасторе, 51), Ди Мария (Менье, 64), Мбаппе, Кавани.

"Генгам": Юнссон, Кербра (Фири, 81), Икоко, Эбоа-Эбоа, Сорбон, Бенезе, Блас (Ребошу, 85), Дидо, Гренье, Тюрам, Бриан (Диалло, 89).

Предупреждения: Тиаго Силва (73), Менье (88). | http://soccernews.ru

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