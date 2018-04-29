ПСЖ добывает ничью в матче с "Генгамом"
В рамках 35-го тура французской Лиги 1 ПСЖ сыграл вничью с "Генгамом".
ПСЖ – "Генгам" 2:2
Голы: Блас, 45 - 0:1, Бриан, 68 - 0:2, Кавани (пен), 75 - 1:2, Кавани, 82 - 2:2
ПСЖ: Ареоля, Тиаго Силва, Курзава, Дани Алвес, Кимпембе, Ло Чельсо, Мотта (Нкунку, 64), Дракслер (Пасторе, 51), Ди Мария (Менье, 64), Мбаппе, Кавани.
"Генгам": Юнссон, Кербра (Фири, 81), Икоко, Эбоа-Эбоа, Сорбон, Бенезе, Блас (Ребошу, 85), Дидо, Гренье, Тюрам, Бриан (Диалло, 89).
Предупреждения: Тиаго Силва (73), Менье (88). | http://soccernews.ru
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Моуринью подвел итоги матча с "Арсеналом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|35
|91
|2
|Лион
|35
|72
|3
|Монако
|35
|71
|4
|Марсель
|35
|70
|5
|Сент-Этьен
|35
|52
|6
|Ренн
|35
|51
|7
|Ницца
|35
|51
|8
|Монпелье
|35
|46
|9
|Бордо
|35
|46
|10
|Нант
|35
|46
|11
|Генгам
|35
|46
|12
|Дижон
|35
|42
|13
|Амьен
|35
|41
|14
|Анжер
|35
|38
|15
|ФК Кан
|35
|37
|16
|Страсбур
|35
|35
|17
|Тулуза
|35
|34
|18
|Труа
|35
|32
|19
|Лилль
|35
|32
|20
|Метц
|35
|26