ПСЖ договорился о продлении контракта с Буффоном. Итальянец может играть до 43 лет
ПСЖ практически согласовал новый контракт с вратарём Джанлуиджи Буффоном, сообщает ESPN.
По сведениям издания, стороны близки к тому, чтобы заключить договор по схеме "1+1".
При этом зарплата легендарного итальянца по новому соглашению увеличится. Сейчас его оклад составляет 4 миллиона евро чистыми.
Таким образом, Буффон может остаться в ПСЖ до июня 2021 года, когда ему исполнится 43.
В текущем сезоне голкипер сыграл за парижан 20 матчей и пропустил 13 голов.
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