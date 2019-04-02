ПСЖ договорился о продлении контракта с Буффоном. Итальянец может играть до 43 лет

1 Теги псжджанлуиджи буффон

ПСЖ договорился о продлении контракта с Буффоном. Итальянец может играть до 43 лет

ПСЖ практически согласовал новый контракт с вратарём Джанлуиджи Буффоном, сообщает ESPN.

По сведениям издания, стороны близки к тому, чтобы заключить договор по схеме "1+1".

При этом зарплата легендарного итальянца по новому соглашению увеличится. Сейчас его оклад составляет 4 миллиона евро чистыми.

Таким образом, Буффон может остаться в ПСЖ до июня 2021 года, когда ему исполнится 43.

В текущем сезоне голкипер сыграл за парижан 20 матчей и пропустил 13 голов.

Не пропустите: ПСЖ согласовал контракт с хавбеком "Манчестер Юнайтед" Эррерой. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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петушалду
петушалду

Теперь пэсэжэ не видать Лиги Чемпионов до 43-х лет Буффона)))

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