ПСЖ договорился об аренде Икарди с правом выкупа

ПСЖ согласовал трансфер нападающего "Интера" Мауро Икарди, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, парижане договорились о годичной аренде футболиста с правом последующего выкупа.

Следующим летом ПСЖ сможет приобрести аргентинского бомбардира за 65 миллионов евро плюс бонусы в размере 5 миллионов.

Ожидается, что Икарди прибудет во французскую столицу сегодня после полудня для прохождения медобследования.

Не пропустите: ПСЖ пытается защитить Неймара от гнева фанатов. | http://soccernews.ru