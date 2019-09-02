ПСЖ договорился об аренде Икарди с правом выкупа

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ПСЖ договорился об аренде Икарди с правом выкупа

ПСЖ согласовал трансфер нападающего "Интера" Мауро Икарди, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, парижане договорились о годичной аренде футболиста с правом последующего выкупа.

Следующим летом ПСЖ сможет приобрести аргентинского бомбардира за 65 миллионов евро плюс бонусы в размере 5 миллионов.

Ожидается, что Икарди прибудет во французскую столицу сегодня после полудня для прохождения медобследования.

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