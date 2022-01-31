ПСЖ договорился с Дембеле
Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен
Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле перейдет в "Пари Сен-Жермен", сообщает Foot Mercato.
По сведениям источника, парижский клуб договорился с футболистом о переходе в летнее трансферное окно, когда у него истечет контракт с каталонцами. Таким образом, Дембеле достанется ПСЖ бесплатно.
В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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