ПСЖ договорился с Ди Марией о новом контракте

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ПСЖ договорился с Ди Марией о новом контракте

Парижский "Пари Сен-Жермен" согласовал условия нового контракта с аргентинским полузащитником Анхелем Ди Марией, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, футболист в ближайшее время подпишет контракт до лета 2022 года. Нынешнее соглашения игрока истекает летом 2021 года.

В нынешнем сезоне 33-летний Ди Мария провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдав 12 голевых передач.

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