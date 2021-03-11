ПСЖ договорился с Ди Марией о новом контракте
Парижский "Пари Сен-Жермен" согласовал условия нового контракта с аргентинским полузащитником Анхелем Ди Марией, сообщает RMC Sport.
По сведениям издания, футболист в ближайшее время подпишет контракт до лета 2022 года. Нынешнее соглашения игрока истекает летом 2021 года.
В нынешнем сезоне 33-летний Ди Мария провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдав 12 голевых передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
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|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13