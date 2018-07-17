ПСЖ договорился с игроком "Ювентуса"

Бразильский защитник "Ювентуса" Алекс Сандро близок к переходу в ПСЖ, сообщает Calciomercato.com.

По сведениям издания, футболист уже согласовал с парижским клубом условия личного контракта и будет получать 4,5 миллиона евро в год. Клубы также близки к достижению договоренности. ПСЖ предлагает 40 миллионов евро, а "Ювентус" настаивает на 50-ти. Скорее всего, стороны достигнут компромисса в ближайшее время.

В минувшем сезоне 27-летний Сандро провел за "Ювентус" 39 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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