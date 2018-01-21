ПСЖ договорился с Лассана Диарра



Французский полузащитник Лассана Диарра близок к переходу в ПСЖ, сообщает Telefoot.

По сведениям издания, футболист согласовал с парижским клубом условия личного контракта. В данный момент хавбек является свободным агентом, поэтому достанется парижанам бесплатно.

Напомним, что 32-летний Диарра известен своими выступлениями за "Реал", "Челси", "Арсенал", "Анжи" и "Локомотив".

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