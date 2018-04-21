ПСЖ должен продать одного из игроков до 30 июня
Руководство ПСЖ должно продать футболиста до 30 июня, чтобы вписаться в рамки финансового fair-play.
Как сообщает Le Parisien, УЕФА требует, парижане готовы продать за 40 миллионов евро полузащитника Гонсалу Гедеша, который сейчас на правах аренды играет за "Валенсию".
Испанцы не против выкупить контракт футболиста.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|33
|87
|2
|Монако
|34
|70
|3
|Лион
|34
|69
|4
|Марсель
|34
|69
|5
|Ренн
|34
|48
|6
|Ницца
|33
|47
|7
|Монпелье
|33
|46
|8
|Нант
|34
|46
|9
|Сент-Этьен
|33
|46
|10
|Генгам
|34
|45
|11
|Бордо
|33
|43
|12
|Дижон
|34
|42
|13
|Амьен
|34
|40
|14
|Анжер
|34
|37
|15
|ФК Кан
|33
|36
|16
|Страсбур
|34
|34
|17
|Тулуза
|33
|33
|18
|Труа
|33
|29
|19
|Лилль
|34
|29
|20
|Метц
|34
|26