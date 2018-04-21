ПСЖ должен продать одного из игроков до 30 июня

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ПСЖ должен продать одного из игроков до 30 июняРуководство ПСЖ должно продать футболиста до 30 июня, чтобы вписаться в рамки финансового fair-play.

Как сообщает Le Parisien, УЕФА требует, парижане готовы продать за 40 миллионов евро полузащитника Гонсалу Гедеша, который сейчас на правах аренды играет за "Валенсию".

Испанцы не против выкупить контракт футболиста.

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