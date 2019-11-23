ПСЖ дома обыграл "Лилль"

1 Теги псжлилль

ПСЖ дома обыграл "Лилль"

ПСЖ переиграл "Лилль" в матче 14-го тура чемпионата Франции.

Голами отметились Мауро Икарди и Анхель Ди Мария.

Отметим, что Икарди забил 10 голов в 9 матчах за ПСЖ.

ПСЖ - "Лилль" - 2:0 (2:0)

Голы: Икарди, 17 - 1:0, Ди Мария, 31 - 2:0.

ПСЖ: Навас, Тиагу Силва, Менье (Дагба, 65), Бернат, Маркиньюс, Кимпембе, Гей, Дракслер, Ди Мария, Неймар (Мбаппе, 65), Икарди (Кавани, 78).

"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Габриэл, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава, Андре (Юсуф Языджи, 78), Иконе (Реми, 70), Шека (Ренату Санчеш, 61), Сумаре, Араужу.

Парижский клуб после 14 туров Лиги 1 лидирует в турнирной таблице, имея в активе 33 балла.

А еще: УЕФА запретил ПСЖ продавать билеты своим фанатам на ближайший матч Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Какой Гей?Может быть Гуйе?

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 22 октября

Главные новости дня: 22 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 13 30
2 Марсель Марсель 13 22
3 Анжер Анжер 13 21
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 13 21
5 Лилль Лилль 13 19
6 Монпелье Монпелье 13 19
7 Бордо Бордо 13 19
8 Реймс Реймс 13 19
9 Нант Нант 13 19
10 Ренн Ренн 12 18
11 Монако Монако 13 18
12 Брест Брест 13 17
13 Ницца Ницца 13 17
14 Лион Лион 13 16
15 Амьен Амьен 13 16
16 Страсбур Страсбур 13 15
17 Метц Метц 13 13
18 Дижон Дижон 13 12
19 Тулуза Тулуза 13 12
20 Ним Ним 12 11
Полная таблица

топ-5 тегов