ПСЖ дома обыграл "Лилль"

ПСЖ переиграл "Лилль" в матче 14-го тура чемпионата Франции.

Голами отметились Мауро Икарди и Анхель Ди Мария.

Отметим, что Икарди забил 10 голов в 9 матчах за ПСЖ.

ПСЖ - "Лилль" - 2:0 (2:0)

Голы: Икарди, 17 - 1:0, Ди Мария, 31 - 2:0.

ПСЖ: Навас, Тиагу Силва, Менье (Дагба, 65), Бернат, Маркиньюс, Кимпембе, Гей, Дракслер, Ди Мария, Неймар (Мбаппе, 65), Икарди (Кавани, 78).

"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Габриэл, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава, Андре (Юсуф Языджи, 78), Иконе (Реми, 70), Шека (Ренату Санчеш, 61), Сумаре, Араужу.

Парижский клуб после 14 туров Лиги 1 лидирует в турнирной таблице, имея в активе 33 балла.

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