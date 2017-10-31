ПСЖ - единственный клуб, не пропустивший не одного гола в ЛЧ в этом сезоне

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ПСЖ - единственный клуб, не пропустивший не одного гола в ЛЧ в этом сезоне

После трех туров группового этапа Лиги Чемпионов ПСЖ является единственным клубом, который не пропустил ни одного гола в этом розыгрыше турнира.

В стартовых трех поединках парижане обыграли "Селтик" (5:0), "Баварию" (3:0) и "Андерлехт" (4:0).

Стоит отметить, что по одному мячу пропустили "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Манчестер Сити".

Не пропустите: "Атлетико" забил всего один гол в ЛЧ, нанеся 44 удара по воротам. | http://soccernews.ru

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