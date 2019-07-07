ПСЖ - единственный клуб, сделавший "Лацио" предложение по Милинковичу-Савичу

ПСЖ был единственным клубом, который сделал предложение "Лацио" по трансферу хавбека Сергея Милинковича-Савича. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что спортивный директор "Лацио" Игли Таре вступил в переговоры с "Манчестер Юнайтед" по трансферу 24-летнего игрока.

Также в СМИ писали, что "Лацио" запросил 80 миллионов евро, однако ПСЖ не согласился платить такую цену. Клуб попросил включить в сделку полузащитника Леонардр Паредеса.

В сезоне-2018/19 Милинкович-Савич провел за "Лацио" 41 матч во всех турнирах, забив 7 мячей и сделав 3 голевые передачи.

Не пропустите: "Лацио" ведёт переговоры с "Манчестер Юнайтед" о трансфере Милинкович-Савича| http://soccernews.ru