ПСЖ - единственный клуб, сделавший "Лацио" предложение по Милинковичу-Савичу
ПСЖ был единственным клубом, который сделал предложение "Лацио" по трансферу хавбека Сергея Милинковича-Савича. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что спортивный директор "Лацио" Игли Таре вступил в переговоры с "Манчестер Юнайтед" по трансферу 24-летнего игрока.
Также в СМИ писали, что "Лацио" запросил 80 миллионов евро, однако ПСЖ не согласился платить такую цену. Клуб попросил включить в сделку полузащитника Леонардр Паредеса.
В сезоне-2018/19 Милинкович-Савич провел за "Лацио" 41 матч во всех турнирах, забив 7 мячей и сделав 3 голевые передачи.
Не пропустите: "Лацио" ведёт переговоры с "Манчестер Юнайтед" о трансфере Милинкович-Савича| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17