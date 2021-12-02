ПСЖ едва не побил свой антирекорд по числу безголевых ударов в матче Лиги 1

Фото твиттер ПСЖ

Футболисты ПСЖ 22 раза пробили по воротам "Ниццы" в игре 16-го тура чемпионата Франции.

Несмотря на обилие ударов, парижане не сумели распечатать ворота соперника - ничья 0:0.

Как сообщает Opta, это худший результат ПСЖ за последние 5,5 лет в матче Лиги 1.

Антирекорд по числу безголевых ударов за одну встречу турнира был установлен в марте 2016 года - тогда выстоял "Монако", хотя столичная команда пыталась забить 23 раза.

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