ПСЖ едва не проиграл "Страсбуру" и упустил шанс стать чемпионом Франции

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ПСЖ едва не проиграл "Страсбуру" и упустил шанс стать чемпионом Франции

В рамках 31-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на своём поле ушёл от поражения в матче со "Страсбуром".

На быстрый гол Эрика Шупо-Мотинга ещё до перерыва ответили Нуну Да Кошта и Антони Гонсалвес. Парижане проигрывали до 82-й минуты, пока не забил Тило Керер.

В итоге столичный гранд спас ничью, но упустил возможность досрочно оформить чемпионский титул.

ПСЖ – "Страсбур" - 2:2

Голы: Шупо-Мотинг, 13 - 1:0, Да Кошта, 26 - 1:1, Гонсалвес, 38 - 1:2, Керер, 82 - 2:2.

ПСЖ: Буффон, Бернат, Дагба, Тиаго Силва, Дани Алвес, Шупо-Мотинг (Мбаппе, 60), Верратти, Курзава (Дракслер, 60), Нкунку (Керер, 76), Кимпембе, Паредес.

"Страсбур": Зельс, Мартинес, Лала, Митрович, Кароль, Сиссоко, Каси, Гонсалвес (Лиэнар, 65), Прцич, Ажорк (Мотиба, 86), Да Кошта (Грансир, 73).

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