ПСЖ этим летом не будет участвовать в международном кубке чемпионов

ПСЖ не сможет участвовать в международном кубке чемпионов. Об этом сообщает L'Equipe.

По данным источника, парижский клуб на протяжении четырех сезонов участвовал в товарищеском турнире, в котором также выступали другие топ-клубы Европы.

ПСЖ обязан проводить два матча в Азии, где проходит часть матчей международного кубка чемпионов.

Парижский клуб занимает 1 место в турнирной таблицы, имея в активе 77 баллов.

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