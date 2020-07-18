ПСЖ, "Эвертон" и "Наполи" поборются за защитника "Лилля"

У центрального защитника "Лилля" Габриэла Магальянеша есть три варианта продолжения карьеры.

Как сообщает Sky Sports, бразильца готовы подписать ПСЖ, "Эвертон" и "Наполи".

Ожидается, что 22-летний футболист примет решение о своём будущем в течение недели.

В досрочно завершённом сезоне Магальянеш сыграл за "Лилль" 34 матча и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 17,5 миллионов евро.

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