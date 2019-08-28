ПСЖ форсирует трансфер Манджукича

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ПСЖ форсирует трансфер Манджукича

ПСЖ в срочном порядке ищет нового нападающего, поскольку Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани пропустят несколько недель из-за травм, а Неймар близок к уходу из клуба.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, парижане всерьёз нацелились на форварда "Ювентуса" Марио Манджукича.

ПСЖ форсирует трансфер хорвата, чтобы из-за проблем с атакой не потерять важные очки в Лиге 1.

Рыночная стоимость Манджукича оценивается в 18 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 33 матчах.

Не пропустите: ПСЖ нацелился на защитника дортмундской "Боруссии". | http://soccernews.ru
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